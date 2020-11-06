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В Мелеузовском районе двое сельчан угнали легковушку, чтобы добраться на свидание и попали в аварию

В Мелеузовском районе двое сельчан угнали легковушку, чтобы добраться на свидание и попали в аварию

Мелеузовский район | 06 ноя 2020 | 12:09

В Мелеузовском районе двое пьяных местных жителей попали в ДТП на чужом автомобиле, который «позаимствовали», чтобы добраться на встречу со знакомыми дамами.



На место аварии первыми прибыли полицейские и медики. К счастью, водитель и его пассажир не получили серьезных травм. Больше того, оказалось, что «Лада Приора» принадлежит 53-летнему мужчине, который заявил об угоне.

Выяснилось, что мужчина вместе с родственником приехал в гости к приятелям в деревню Иткучук. Напившись, гости уснули, а 39-летний хозяин жилища решил прокатиться до соседней деревни Бельский. Забрав ключи от машины и прихватив с собой товарища, он отправился на свидание к знакомым девушкам.

Однако добраться до места ловеласам не удалось – на резком повороте машина опрокинулась. Теперь незадачливый сельчанин является фигурантом дела об угоне, а автовладелец думает, как быть с разбитой машиной.

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Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе отчим 2 года насиловал несовершеннолетних пасынка и падчерицу. По предварительным данным, на момент первых домогательств детям было 11 и 7 лет соответственно.

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Источник: www.sobkor02.ru

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