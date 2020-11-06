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В Уфе с крыши многоэтажного дома упал подросток

В Уфе с крыши многоэтажного дома упал подросток

Уфа | 06 ноя 2020 | 12:20

Вчера, 5 ноября, около 19.30  очевидец сообщил, что с крыши девятиэтажного дома упал человек. Как уточняет управление гражданской защиты Уфы, инцидент произошел на улице Малой Лесозаводской, 2/1.



На место происшествия были направлены экстренные службы. Спасатели выяснили, что пострадавший – 14-летний подросток. Мальчик был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

Причины и обстоятельства выясняются.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный водитель «Hyundai Ix35» устроил массовое ДТП с участием 3 автомобилей. Несмотря на имеющиеся признаки алкогольного опьянения водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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Источник: gorobzor.ru

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