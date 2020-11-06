В Уфе с крыши многоэтажного дома упал подросток Уфа | 06 ноя 2020 | 12:20 Вчера, 5 ноября, около 19.30 очевидец сообщил, что с крыши девятиэтажного дома упал человек. Как уточняет управление гражданской защиты Уфы, инцидент произошел на улице Малой Лесозаводской, 2/1. На место происшествия были направлены экстренные службы. Спасатели выяснили, что пострадавший – 14-летний подросток. Мальчик был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.Причины и обстоятельства выясняются. Читайте также: В центре Уфы обнаружили тело мужчины Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный водитель «Hyundai Ix35» устроил массовое ДТП с участием 3 автомобилей. Несмотря на имеющиеся признаки алкогольного опьянения водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также