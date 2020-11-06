В Уфе с крыши многоэтажного дома упал подросток

Уфа | 06 ноя 2020 | 12:20

Вчера, 5 ноября, около 19.30 очевидец сообщил, что с крыши девятиэтажного дома упал человек. Как уточняет управление гражданской защиты Уфы, инцидент произошел на улице Малой Лесозаводской, 2/1.







На место происшествия были направлены экстренные службы. Спасатели выяснили, что пострадавший – 14-летний подросток. Мальчик был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.



Причины и обстоятельства выясняются.

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