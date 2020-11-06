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ДТП в Уфе: водитель «ГАЗели» на пешеходном переходе сбил беременную женщину с ребенком

ДТП в Уфе: водитель «ГАЗели» на пешеходном переходе сбил беременную женщину с ребенком

Уфа | 06 ноя 2020 | 16:31

Страшная авария произошла сегодня, 6 ноября, в Уфе. Напротив жилого дома по улице Правды сбили женщину с ребёнком. Оба пострадавших в аварии госпитализированы.



Как сообщает столичная Госавтоинспекция, 26-летний парень на «ГАЗели» не пропустил пешеходов, которые пересекали проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате столкновения 31-летняя женщина и её 5-летний ребёнок сильно пострадали и были срочно госпитализированы.

ИА «Башинформ» сообщает, что сбитая женщина была беременна. Пока состояние пострадавших неизвестно. Причины аварии и все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе  с крыши многоэтажного дома упал подросток. Инцидент произошел на улице Малой Лесозаводской, 2/1.

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Источник: bash.news

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