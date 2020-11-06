Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

Кугарчинский район | 06 ноя 2020 | 21:57

В региональной госавтоинспекции сообщили, что сегодня, 6 ноября, в Кугарчинском районе на улице Мира в селе Подгорное обнаружили тело неизвестного мужчины. Жертва находилась на проезжей части с характерными признаками наезда.



По предварительной версии, неизвестный водитель на красном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший 63-летний местный житель скончался сразу. 

Госавтоинспекция республики обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию по данному факту в ближайший отдел полиции.

В Башкирии скончался бывший глава Кугарчинского района Рамиль Мазитов

Читайте также:

В Башкирии скончался бывший глава Кугарчинского района Рамиль Мазитов
Ранее сообщалось о серьезном ДТП, которое произошло в Уфе. Здесь водитель «ГАЗели» на пешеходном переходе сбил беременную женщину с ребенком. В результате столкновения 31-летняя женщина и её 5-летний ребёнок сильно пострадали и были срочно госпитализированы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: