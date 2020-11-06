В Кугарчинском районе неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

Кугарчинский район | 06 ноя 2020 | 21:57

В региональной госавтоинспекции сообщили, что сегодня, 6 ноября, в Кугарчинском районе на улице Мира в селе Подгорное обнаружили тело неизвестного мужчины. Жертва находилась на проезжей части с характерными признаками наезда.







По предварительной версии, неизвестный водитель на красном автомобиле сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший 63-летний местный житель скончался сразу.



Госавтоинспекция республики обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить любую информацию по данному факту в ближайший отдел полиции.

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Фото: ГИБДД по Башкирии