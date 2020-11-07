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В Куюргазинском районе в алюминиевой фляге застрял ребенок

В Куюргазинском районе в алюминиевой фляге застрял ребенок

Куюргазинский район | 07 ноя 2020 | 19:02

Накануне в Куюргазинском районе в поселке Маячный девочка застряла в алюминиевой фляге.

Как рассказали в Госкомитете по ЧС, 8-летний ребенок залез в 50-литровую алюминиевую флягу по грудь. Попытавшись спрятаться в ней целиком, девочка застряла.



Родители пытались освободить своего ребенка самостоятельно, но попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в экстренные службы.

Чтобы не напугать ребёнка, спасатели изначально решили попробовать вытащить девочку, не применяя инструмента, но с помощью подсолнечного масла. Они облили изнутри стенки фляги маслом. «Старый дедовский способ» позволил достаточно быстро и легко извлечь девочку из заточения и передали родителям.

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Как сообщили в ведомстве, девочка не пострадала.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Госкомитет по ЧС

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