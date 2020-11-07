В Куюргазинском районе в алюминиевой фляге застрял ребенок

Как рассказали в Госкомитете по ЧС, 8-летний ребенок залез в 50-литровую алюминиевую флягу по грудь. Попытавшись спрятаться в ней целиком, девочка застряла.
Родители пытались освободить своего ребенка самостоятельно, но попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в экстренные службы.
Чтобы не напугать ребёнка, спасатели изначально решили попробовать вытащить девочку, не применяя инструмента, но с помощью подсолнечного масла. Они облили изнутри стенки фляги маслом. «Старый дедовский способ» позволил достаточно быстро и легко извлечь девочку из заточения и передали родителям.