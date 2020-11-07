В Кармаскалинском районе произошло жесткое задержание около 50 человек | ВИДЕО

Кармаскалинский район | 07 ноя 2020 | 22:45

В поселке Кармаскалы (около 54 км от Уфы) сотрудники ОМОН и спецназа ФСБ задержали около 50 человек, передает Telegram-канал «Куштау online». При этом, говорится в сообщении, задержания проходили в жесткой форме — людей вытаскивали из автомобилей, предварительно разбивая в них окна, били дубинками и применяли оружие. В настоящее время задержанные находятся в местном отделении полиции.





Общественник Фаиль Алчинов рассказал изданию “Коммерсант”, что сегодня в 18:00 в поселке должна была состояться встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры, между которыми ранее произошел конфликт. Однако, вместо последних на место встречи приехали сотрудники правоохранительных органов.



В пресс-службах МВД по Башкирии и регионального УФСБ от комментариев воздержались.

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