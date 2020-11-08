В Дюртюлинском районе в воде нашли тело пропавшего рыбака

Дюртюлинский район | 08 ноя 2020 | 11:14

Поздно ночью накануне, 7 ноября, в Башкирии пропал рыбак. Он отправился на реку Белую с сыном. Порыбачить мужчины решили в селе Юсупово Дюртюлинского района.







Мужчина отправился на резиновой лодке рыбачить без сына. Через какое-то время обеспокоенный младший забил тревогу – отец не вернулся в назначенное время. Тогда за поиски пропавшего взялись экстренные службы.



Оказалось, мужчину унесло течением. Сначала спасатели нашли перевернутую лодку. А только потом ниже по течению в воде был найден сам мужчина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram