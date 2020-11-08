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В Башкирии электропоезд сошел с рельс

В Башкирии электропоезд сошел с рельс

| 08 ноя 2020 | 11:19

В Башкирии минувшей ночью с рельс сошел поезда, сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте. По данным следователей, сход трех секций электровоза произошел 8 ноября в 00:25 на 1317 километре пикета пятого перегона «Уфа-Дема».

«Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы», – прокомментировали в Следственном комитете. 



Управление по гражданской защите передает, что электровоз уже поставили на рельсы, движение поездов было остановлено, в настоящий момент восстановительные работы все еще продолжаются. 

Следователи намерены установить причины произошедшего и принять процессуальное решение. 

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе в воде нашли тело пропавшего рыбака. Оказалось, мужчину унесло течением.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: СУт СК по РБ, Управление по гражданской защите

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