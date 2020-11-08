В Башкирии электропоезд сошел с рельс

В Башкирии минувшей ночью с рельс сошел поезда, сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте. По данным следователей, сход трех секций электровоза произошел 8 ноября в 00:25 на 1317 километре пикета пятого перегона «Уфа-Дема».
«Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы», – прокомментировали в Следственном комитете.
Управление по гражданской защите передает, что электровоз уже поставили на рельсы, движение поездов было остановлено, в настоящий момент восстановительные работы все еще продолжаются.
Следователи намерены установить причины произошедшего и принять процессуальное решение.