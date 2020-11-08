В Белорецке грабитель в магазине порезал продавца

Белорецкий район | 08 ноя 2020 | 13:59

В Белорецке задержали мужчина, совершившего разбойное нападение на магазин и порезавшего продавца.







В полицию обратился случайный прохожий, ставший очевидцем ЧП. Как установили оперативники, местный магазин перед самым закрытием зашел постоянный покупатель. Он попросил банку пива. Когда продавец отвернулась, он зашел к ней за прилавок и ударил ножом в живот. После чего забрал из кассы более 18000 рублей и скрылся.



Женщину экстренно госпитализировали. Сейчас она в руках врачей. Но успела рассказать, как выглядел преступник.



Злоумышленника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Мужчина хотел выпить, а денег на спиртное не было. В голову пришло очевидное решение –забрать желаемое под угрозой.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы, — сообщает пресс–служба МВД по Республике Башкортостан.

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