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У задержанных в Кармаскалинском районе изъяли оружие

У задержанных в Кармаскалинском районе изъяли оружие

| 08 ноя 2020 | 14:40

В Кармаскалинском районе Башкирии у задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, передает «Башинформ». По данным агентства, которые переданы со ссылкой на источник, не исключается, что в районе планировались теракты.

Агентство сообщает, что  у подозреваемых в силовом захвате бизнеса местных предпринимателей армянского происхождения были изъяты помимо оружия боеприпасы. Следствие также проверяет в настоящий момент информацию о том, что в районе планировались теракты. 



Напомним, накануне, 7 ноября, в селе Кармаскалы были задержаны 36 человек, среди которых находились члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт».



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Источник: gorobzor.ru
Видео: Башинформ

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