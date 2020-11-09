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В Туймазинском районе ребенок несколько часов провисел на крыше заброшенного здания

В Туймазинском районе ребенок несколько часов провисел на крыше заброшенного здания

Туймазинский район | 09 ноя 2020 | 09:30

В Туймазах жажда приключений едва не закончилась для подростка трагедией. 13-летний мальчик решил обследовать заброшенное здание. Для ребенка не составило труда сначала попасть на чердак, а оттуда на крышу дома. Однако мальчик явно не рассчитал свои силы – поверхность оказалась скользкой, он упал и покатился вниз. К счастью, подросток вовремя успел зацепиться за снегозадержатель, поэтому не упал. Спуститься вниз самостоятельно мальчик уже не смог.



Через некоторое время ребенка на крыше заметили пожарные. Они сообщили о происшествии сотрудникам Госкомитета РБ по ЧС. Прибывшие на место спасатели спустили парня вниз при помощи альпинистского снаряжения. Благодаря счастливой случайности и тому, что пожарная часть №48 находится рядом с опасным домом, ребенок не пострадал. В настоящий момент с хулиганом беседуют сотрудники полиции.

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Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе произошла вспышка коронавируса в интернате для умственно отсталых детей-инвалидов. Сейчас там проживают 300 детей, 50 из которых — в паллиативном состоянии.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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