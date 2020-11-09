ДТП в Аургазинском районе: водитель «Хендай Аксент» насмерть сбил мужчину

Аургазинский район | 09 ноя 2020 | 09:39

Накануне вечером, 8 ноября, в Аургазинском районе погиб 32-летний мужчина. По данным региональной Госавтоинспекции, парень погиб под колесами иномарки «Хендай Аксент».







Известно, что ДТП произошло на 60 км автодороги Уфа-Оренбург. На момент аварии за рулем автомобиля находился 30-летний житель Зианчуринского района.



«Мы ехали из Зианчуринского района в сторону Уфы. Во время движения у нас случилась авария. Сбили человека, мой брат был за рулем», — рассказал пассажир иномарки.



К несчастью, пострадавший мужчина скончался на месте аварии от полученных травм. Также медицинская помощь понадобилась водителю. По предположительным данным, погибший переходил проезжую часть по пешеходному переходу на момент ДТП. Начато разбирательство.

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