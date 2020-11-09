Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Армянская диаспора Башкирии прокомментировала инцидент произошедший в Кармаскалах

Армянская диаспора Башкирии прокомментировала инцидент произошедший в Кармаскалах

Армянская диаспора Башкирии прокомментировала инцидент произошедший в Кармаскалах

Кармаскалинский район | 09 ноя 2020 | 09:50

Армянская диаспора Башкирии прокомментировала информацию о межнациональном конфликте, который якобы произошел в минувшие выходные в Кармаскалинском районе республики. О ситуации в общине высказались сегодня, 9 ноября. Напомним, активисты сообщили, что более 50 человек скрутили и поместили в автозаки. Задержания происходили максимально жестко.



Как говорят очевидцы, разбиты и искорежены десятки машин, последствия можно посмотреть в нашем материале. По версии телеграм-канала «Куштау онлайн», причиной конфликта стали разборки межнациональных группировок. Однако глава района объясняет произошедшее «обычной бытовухой».

Представители армянской диаспоры также считают, что межнационального конфликта не было. Они рассказали, что связались с представителями власти и правоохранительными органами.

У задержанных в Кармаскалинском районе изъяли оружие

Читайте также:

У задержанных в Кармаскалинском районе изъяли оружие
— Официально сообщаем, что это ложная информация, инцидентов с участием армян в районе не зафиксировано. Продолжаются провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, просим вас не поддаваться и сохранять спокойствие, — отметили в диаспоре.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе произошло жесткое задержание около 50 человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: