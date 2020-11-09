Армянская диаспора Башкирии прокомментировала инцидент произошедший в Кармаскалах

Кармаскалинский район | 09 ноя 2020 | 09:50

Армянская диаспора Башкирии прокомментировала информацию о межнациональном конфликте, который якобы произошел в минувшие выходные в Кармаскалинском районе республики. О ситуации в общине высказались сегодня, 9 ноября. Напомним, активисты сообщили, что более 50 человек скрутили и поместили в автозаки. Задержания происходили максимально жестко.







Как говорят очевидцы, разбиты и искорежены десятки машин, последствия можно посмотреть в нашем материале. По версии телеграм-канала «Куштау онлайн», причиной конфликта стали разборки межнациональных группировок. Однако глава района объясняет произошедшее «обычной бытовухой».



Представители армянской диаспоры также считают, что межнационального конфликта не было. Они рассказали, что связались с представителями власти и правоохранительными органами.

— Официально сообщаем, что это ложная информация, инцидентов с участием армян в районе не зафиксировано. Продолжаются провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, просим вас не поддаваться и сохранять спокойствие, — отметили в диаспоре.

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