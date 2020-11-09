Армянская диаспора Башкирии прокомментировала инцидент произошедший в Кармаскалах
Кармаскалинский район | 09 ноя 2020 | 09:50
Армянская диаспора Башкирии прокомментировала информацию о межнациональном конфликте, который якобы произошел в минувшие выходные в Кармаскалинском районе республики. О ситуации в общине высказались сегодня, 9 ноября. Напомним, активисты сообщили, что более 50 человек скрутили и поместили в автозаки. Задержания происходили максимально жестко.
Как говорят очевидцы, разбиты и искорежены десятки машин, последствия можно посмотреть в нашем материале. По версии телеграм-канала «Куштау онлайн», причиной конфликта стали разборки межнациональных группировок. Однако глава района объясняет произошедшее «обычной бытовухой».
Представители армянской диаспоры также считают, что межнационального конфликта не было. Они рассказали, что связались с представителями власти и правоохранительными органами.
Читайте также:У задержанных в Кармаскалинском районе изъяли оружие