В Белорецком районе местный житель жестоко убил сожительницу

Белорецкий район | 09 ноя 2020 | 11:57

Как сообщается на сайте суда, 32-летний мужчина приревновал возлюбленную и начал ее избивать. Удары были нанесены руками и ногами по голове и телу пострадавшей. К сожалению, женщину не удалось спасти. Нанесенные травмы были не совместимы с жизнью.







Мужчина свою вину в совершении преступления признал, однако от дачи показания отказался. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «причинения им тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего» (ст. 111 УК РФ).



Белорецкий районный суд назначил злоумышленнику приговор в виде 6,6 лет тюремного срока. Наказание ревнивому мужчине предстоит отбыть в колонии строгого режима.

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