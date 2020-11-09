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В Свердловской области вахтовик из Башкирии спас мальчика, провалившегося под лед | видео

В Свердловской области вахтовик из Башкирии спас мальчика, провалившегося под лед | видео

| 09 ноя 2020 | 12:02

Накануне, 8 ноября, вахтовик из Башкирии спас мальчика, который провалился под лед. События произошли в городе Краснотурьинск Свердловской области. Видео спасения ребенка было опубликовано в социальных сетях.



На кадрах видно, как мужчина на животе подползает к краю образовавшейся лунки, вытягивает мальчика из воды и отводит на берег. По информации очевидцев, ЧП произошло во время игры ребенка в хоккей.

Сейчас местные жители в социальных сетях благодарят мужчину за его поступок. Известно, что героя зовут Андрей, он приехал на заработки вахтовым методом из Башкирии.

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Источник: gtrk.tv

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