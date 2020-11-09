В Свердловской области вахтовик из Башкирии спас мальчика, провалившегося под лед | видео
| 09 ноя 2020 | 12:02
Накануне, 8 ноября, вахтовик из Башкирии спас мальчика, который провалился под лед. События произошли в городе Краснотурьинск Свердловской области. Видео спасения ребенка было опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, как мужчина на животе подползает к краю образовавшейся лунки, вытягивает мальчика из воды и отводит на берег. По информации очевидцев, ЧП произошло во время игры ребенка в хоккей.
Сейчас местные жители в социальных сетях благодарят мужчину за его поступок. Известно, что героя зовут Андрей, он приехал на заработки вахтовым методом из Башкирии.