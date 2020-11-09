В Белорецком районе полицейский застрелил волка, напавшего на местных жителей | видео

Белорецкий район | 09 ноя 2020 | 16:35

Жуткий случай произошел в деревне Азнагулово Белорецкого района республики минувшей ночью. Как сообщает пресс-службе МВД по РБ, на жителей напал волк. Хищник укусил 60-летнего мужчину за ногу – тому удалось вырваться, запереться дома и вызвать участкового. По сообщению на место происшествия выехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов.







- Пока полицейский осматривал местность, то встретил еще пострадавших от нападения животного. Ими оказались 44-летняя жительница села и её знакомый. Женщине была вызвана помощь. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза. На улице Агидель, неподалеку от того места, где проживает пострадавший пенсионер, участковый Галимов заметил животное. Волк попытался напасть на человека, и сотруднику пришлось применить табельное оружие, — добавили в ведомстве.



Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Погибшее животное передано ветеринарам.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"