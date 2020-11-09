"Это были профилактические мероприятия": глава Кармаскалинского района о массовых задержаниях
Кармаскалинский район | 09 ноя 2020 | 19:47
По словам главы Кармаскалинскогого района Башкирии Альфира Сабирова, массовые задержания в этом районе — это профилактические мероприятия. Своими мыслями глава поделился на личной странице в социальной сети.
Со слов Альфира Сабирова, 7 ноября в селе Кармаскалы членами запрещенной общественной организации «Башкорт» «планировались нарушения общественного порядка». Также Сабиров отметил, что правоохранительные органы заранее знали, что в район собираются въехать 70 человек, именно поэтому были установлены посты с полицией, которая проверяла въезжающий транспорт.
— В ходе профилактических мероприятий было задержано 36 человек, основная цель приезда которых заключалась в провоцировании конфликта с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в райцентре, по вопросу захвата их бизнеса, — отметил Сабиров.