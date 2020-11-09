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Житель Гафурийского района посреди улицы жестоко расправился с приятелем

Житель Гафурийского района посреди улицы жестоко расправился с приятелем

Гафурийский район | 09 ноя 2020 | 20:35

Следственный комитет в Башкирии сообщил, что на Коммунистической улице в селе Красноусольский обнаружили тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В настоящий момент установлена причастность к убийству 36-летнего местного жителя, уточнили в пресс-службе ведомства.



Подозреваемый сознался, что 4 ноября мужчины вместе выпивали на улице, и рассказал, что во время распития он припомнил своей жертве, что тот оскорбил его мать.

Между мужчинами завязалась ссора, которая привела к тому, что фигурант уголовного дела ударил свою жертву ножом в грудь и шею. От полученных ранений тот скончался на месте. После содеянного он пошел к своему знакомому, но ничего тому не рассказал, а продолжил пить. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают расследовать уголовное дело. 

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Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали подозреваемого в убийстве 44-летней женщины и ее 69-летней матери. Тела обнаружили в их квартире на Кольцевой улице в столице Башкирии с множественными колото-резаными ранениями.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии

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