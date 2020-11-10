В Уфе в пожаре погибла женщина

МЧС по Башкирии передает, что в Уфе минувшей ночью произошел пожар, который унес жизнь 68-летней женщины. Сообщение о возгорании поступило в 2:03, очевидцы рассказали, что огонь начал разгораться в жилом частном доме на Одесской улице.
На время прибытия спасателей пожар распространился на 10 квадратных метров, из открытого огня спасли трех человек, полностью огонь ликвидировали в 2:57. Тушили возгорание 28 человек.
Тело погибшей обнаружили когда огонь был потушен. Причины произошедшего устанавливаются.