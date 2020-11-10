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В Уфе в пожаре погибла женщина

В Уфе в пожаре погибла женщина

Уфа | 10 ноя 2020 | 09:28

МЧС по Башкирии передает, что в Уфе минувшей ночью произошел пожар, который унес жизнь 68-летней женщины. Сообщение о возгорании поступило в 2:03, очевидцы рассказали, что огонь начал разгораться в жилом частном доме на Одесской улице.

На время прибытия спасателей пожар распространился на 10 квадратных метров, из открытого огня спасли трех человек, полностью огонь ликвидировали в 2:57. Тушили возгорание 28 человек. 



Тело погибшей обнаружили когда огонь был потушен. Причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее сообщалось о том, что житель Уфы, во время ссоры, убил жену и тещу. Женщин обнаружил родственник погибших, которого беспокоило их молчание.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии

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