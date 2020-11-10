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В Уфе обнаружили тело пропавшего Артема Хлопотова

В Уфе обнаружили тело пропавшего Артема Хлопотова

Уфа | 10 ноя 2020 | 10:13

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 39-летнего жителя Уфы. Артема Хлопотова искали со 2 ноября. В тот день он ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Близкие не находили себе места. Поисками Артема занимались волонтеры.



Вчера, 9 ноября, добровольцы поисково-спасательного отряда сообщили плохую новость. К сожалению, мужчина был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе минувшей ночью произошел пожар, который унес жизнь 68-летней женщины. Сообщение о возгорании поступило в 2:03, очевидцы рассказали, что огонь начал разгораться в жилом частном доме на Одесской улице.

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Источник: bash.news

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