Под окнами уфимской многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины

Уфа | 10 ноя 2020 | 11:05

В Уфе утром 8 ноября под окнами девятиэтажки по улице Зорге был обнаружен труп пожилого мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.







Полицейские установили личность погибшего – им оказался 91-летний пенсионер, он жил в том же доме, возле которого лежали его тело. Криминалисты нашли на нем повреждения, характерные при падении с высоты. При каких именно обстоятельствах произошел несчастный случай, пока неизвестно. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия два сотовых телефона и блокнот.

– По факту обнаружения тела мужчины […] проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, – сообщили «КП-Уфа» в СК Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram