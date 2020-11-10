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Под окнами уфимской многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины

Под окнами уфимской многоэтажки обнаружили тело пожилого мужчины

Уфа | 10 ноя 2020 | 11:05

В Уфе утром 8 ноября под окнами девятиэтажки по улице Зорге был обнаружен труп пожилого мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



Полицейские установили личность погибшего – им оказался 91-летний пенсионер, он жил в том же доме, возле которого лежали его тело. Криминалисты нашли на нем повреждения, характерные при падении с высоты. При каких именно обстоятельствах произошел несчастный случай, пока неизвестно. Следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия два сотовых телефона и блокнот.

– По факту обнаружения тела мужчины […] проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, – сообщили «КП-Уфа» в СК Башкирии.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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