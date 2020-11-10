В Москве житель Башкирии устроил в самолете скандал, угрожая устроить теракт

| 10 ноя 2020 | 21:18

Житель Башкирии устроил скандал в московском аэропорту «Шереметьево», угрожая устроить теракт.







Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте по ЦФО, 24-летний мужчина приобрел билет на рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, но, зайдя в самолет, стал вести себя неадекватно. Сначала он попытался пробиться в кабину пилотов, после чего начал скандалить и угрожать совершить теракт.



На место происшествия немедленно прибыли сотрудники транспортной полиции, которые доставили хулигана в линейное подразделение, а потом тщательно обыскали самолет. Никаких подозрительных предметов не обнаружилось, поэтому самолет, хоть и с задержкой, но смог вылететь в пункт назначения.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - добавили в ведомстве.

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