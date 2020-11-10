Авария в Стерлитамакском районе: водитель «Лады Гранта» едва не погиб, вылетев в кювет

Стерлитамакский район | 10 ноя 2020 | 21:55

Вечером 9 ноября в Стерлитамакском районе водитель легковушки не справился с управлением и вылетел с проезжей части.







Авария случилась на 15 километре дороги Стерлитамак-Раевский. 29-летний житель Стерлитамака за рулем «Лады Гранта» потерял контроль над управлением и опрокинул авто в кювет. Мужчина, к счастью, остался жив, но находится в больнице.



Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано девять аварий с девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 30 нетрезвых водителей и пресекли больше 2300 нарушений ПДД.

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