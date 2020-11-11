В Башкирии бесследно пропали двое подростков из Учалов

Учалинский район | 11 ноя 2020 | 09:59

В Учалах без вести пропали двое подростков: 14-летний Айнур Загиров и 15-летний Данил Кондратьев. Ориентировку на поиск мальчиков опубликовали на странице волонтеров «Лиза Алерт».



Известно, что мальчики ушли из дома 10 ноября и пропали. С тех пор информации об их местонахождении нет. Отметим, что в сентябре 2020 года Данил Кондратьев также сбегал из центра «Семья» Учалинского района.







Приметы Данила Кондратьева: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черные брюки, темные кроссовки и черную вязанную шапку.



Приметы Айнура Загирова: рост 155 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную болоньевую куртку, серые спортивные штаны, темные кроссовки, черную вязанную шапку.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Айнура и Данила, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Лиза Алерт