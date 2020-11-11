В Иглинском районе тракторист погиб страшной смертью под колесами Т-150: результаты расследования

Иглинский район | 11 ноя 2020 | 10:34

Напомним, 57-летний тракторист ООО «Агротех» Иглинского района оказался под колесами ремонтируемого им трактора и получил травмы, не совместимые с жизнью.







Трагедия произошла 8 сентября на территории МТМ в деревне Ленинское. Рабочий занимался ремонтом трактора Т-150К и стоял на крыле машины. В момент запуска двигателя агрегат резко рванул вперёд. Тракторист не удержался и упал под колёса. Полученные травмы оказались смертельными.

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Как выяснила Гострудинспекция РБ, во время ремонтных работ коробка передач не была выведена в нейтральное положение. Транспорт не был поставлен на стояночный тормоз, как и не подставлены противооткатные упоры под колёса.Кроме того, трактористу не провели инструктаж по охране труда на рабочем месте. Надзорный орган выявил нарушения в проведении обучения по охране труда в организации и обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. В ООО «Агротех» не проведена оценка уровней профессиональных рисков на рабочих местах, нарушены правила по охране труда на автомобильном транспорте, согласно которым посты для техобслуживания и ремонта транспортных средств должны оснащаться специальными упорами под колёса. В инструкции по охране труда для тракториста-машиниста, утверждённой в организации, это требование отсутствовало.- За допущенные нарушения требований охраны труда в отношении виновных лиц возбуждены административные производства. Материалы расследования направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения, — прокомментировали в ведомстве.