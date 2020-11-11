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В Сибае спасатели помогли 82-летней бабушке, провалившейся в погреб

В Сибае спасатели помогли 82-летней бабушке, провалившейся в погреб

Сибай | 11 ноя 2020 | 11:28

В башкирском городе Сибае пожилая женщина у себя дома провалилась в погреб. Об инциденте, который произошел 10 ноября, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.



Все случилось в доме, расположенном в частном секторе на улице Ленина. За помощью к спасателям обратилась дочь 82-летней пенсионерки. Она рассказала, что ненадолго отошла, оставив маму одну, а та открыла крышку погреба и начала спускаться, но не удержалась. Вернувшись, женщина обнаружила свою мать на дне погреба.

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели упавшую бабушку и подняли ее на поверхность при помощи треноги и альпинистского снаряжения. После этого пострадавшую передали медикам скорой помощи.

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Спасатели отмечают, что пенсионерке «очень повезло» – ни переломов, ни открытых ран. Она жаловалась только на повышенное давление.

Ранее сообщалось о том, что в Свердловской области вахтовик из Башкирии спас мальчика, провалившегося под лед.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГК РБ по ЧС

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