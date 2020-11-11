Житель Нефтекамска после убийства брата пытался его расчленить
Нефтекамск | 11 ноя 2020 | 12:34
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Нефтекамска по подозрению в убийстве своего брата. Об этом сообщает следком Башкирии.
Днём 10 ноября поступило сообщение об обнаружении тела 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в квартире на улице Дорожной в Нефтекамске. На место происшествия выехали следователи и полицейские.
Было установлено, что 10 ноября, находясь в квартире, братья поссорились и 32-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего родственника, после чего тот скончался. Затем старший брат решил расчленить младшего, но в процессе отделения головы от тела домой пришел их отец. Увидев происходящее, он сообщил об этом правоохранителям. После этого подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан полицейскими при попытке покинуть города на попутках.