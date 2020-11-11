Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Меги»

В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Меги»

В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Меги»

Уфа | 11 ноя 2020 | 16:04

Сегодня, 11 ноября, в торговом центре «Мега» произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание микроволновки в одном из магазинов.



На место немедленно прибыли пожарные расчеты, однако выяснилось, что возгорания не произошло. Как оказалось, в одном из магазинов замкнуло микроволновку, и она задымилась. Сработала сигнализация, и из здания эвакуировались 70 человек. После выяснения обстоятельств торговый центр продолжил работу в обычном режиме.

История об изнасиловании дознавательницы из Уфы получила продолжение

Читайте также:

История об изнасиловании дознавательницы из Уфы получила продолжение
Ранее сообщалось о том, что в Уфе экоактивисты обнаружили незаконный склад медицинских отходов. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Башкирии Регина Баталова сообщила, что башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возможного незаконного размещения чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: из октрытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: