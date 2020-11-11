В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Меги»

Сегодня, 11 ноября, в торговом центре «Мега» произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание микроволновки в одном из магазинов.
На место немедленно прибыли пожарные расчеты, однако выяснилось, что возгорания не произошло. Как оказалось, в одном из магазинов замкнуло микроволновку, и она задымилась. Сработала сигнализация, и из здания эвакуировались 70 человек. После выяснения обстоятельств торговый центр продолжил работу в обычном режиме.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе экоактивисты обнаружили незаконный склад медицинских отходов. Сотрудник пресс-службы прокуратуры Башкирии Регина Баталова сообщила, что башкирская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возможного незаконного размещения чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов.