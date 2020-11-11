В Уфе эвакуировали посетителей ТЦ «Меги»

Уфа | 11 ноя 2020 | 16:04

Сегодня, 11 ноября, в торговом центре «Мега» произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание микроволновки в одном из магазинов.







На место немедленно прибыли пожарные расчеты, однако выяснилось, что возгорания не произошло. Как оказалось, в одном из магазинов замкнуло микроволновку, и она задымилась. Сработала сигнализация, и из здания эвакуировались 70 человек. После выяснения обстоятельств торговый центр продолжил работу в обычном режиме.

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Фото: из октрытых источников