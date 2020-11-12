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В Уфе угнали автомобиль у водителя администрации Хабирова

В Уфе угнали автомобиль у водителя администрации Хабирова

Уфа | 12 ноя 2020 | 09:08

В Уфе пьяный 20-летний житель угнал машину водителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



Ранним утром 10 ноября на проспекте Октября сотрудники полка ДПС остановили «Ладу Приору», за рулем которой сидел нетрезвый парень. Документов у молодого человека на автомобиль не было, и его задержали для разбирательства.

Спустя несколько часов в полицию обратился 39-летний мужчина, работающий водителем администрации Хабирова. Он заявил об угоне своей «Приоры», припаркованной во дворе его дома. Впоследствии оказалась, что это именно тот автомобиль, который был остановлен гаишниками.

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Легковушку вернули законному владельцу, а на угонщика отдел дознания завел уголовное дело. По данным собеседника, парень уже привлекался к уголовной ответственности – в 2018 году его судили за кражу.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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