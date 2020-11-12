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Авария в Уфе: лишенный прав водитель «Лады Приора» устроил массовое ДТП

Авария в Уфе: лишенный прав водитель «Лады Приора» устроил массовое ДТП

Уфа | 12 ноя 2020 | 09:43

Водитель, лишенный прав за нетрезвое вождение, спровоцировал массовое ДТП в Уфе накануне, 11 ноября. Как сообщает Госавтоинспекция, вечером на улице Сельская Богородская 34-летний уфимец за рулём «Лады Приора», по одной из версий, столкнулся со встречными «Nissan Almera» и «Daewoo Nexia».



В результате удара сам водитель «Лады» и 44-летняя пассажирка «Daewoo» получили травмы различной степени тяжести. Начато разбирательство.

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Добавим, всего 11 ноября на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых 11 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержаны 28 нетрезвых водителей. Разыскано два ранее угнанных автомобиля.

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Источник: gtrk.tv

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