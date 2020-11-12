Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму

В Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму

В Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму

Уфа | 12 ноя 2020 | 11:16

Накануне, 11 ноября, пол 10 вечера в информационно-диспетчерский центр Уфы поступил звонок от мужчины с просьбой о помощи.



Оказалось он ловил рыбу на берегу реки Белой в Черниковке. Закончив, 49-летний мужчина собрал снасти, взял велосипед и пешком отправился домой по дороге в районе парка Победы. Однако по пути споткнулся и сильно ушиб колено. Из-за серьезной травмы мужчина не смог самостоятельно встать. Не зная, что делать, рыбак обратился к сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы.


Прибывшие спасатели обездвижили поврежденную конечность. После пострадавшего донесли по Дежневской лестнице до кареты скорой помощи. Напомним, ранее жители двух районов Башкирии отправились на рыбалку и не вернулись обратно. Родственники мужчин также обратились за помощью к спасателям. На сегодняшний день сотрудники Государственного комитета РБ по ЧС ведут поиски пропавших.
В Сибае спасатели помогли 82-летней бабушке, провалившейся в погреб

Читайте также:

В Сибае спасатели помогли 82-летней бабушке, провалившейся в погреб
Ранее сообщалось о том, что  11 ноября, в торговом центре «Мега» произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание микроволновки в одном из магазинов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: