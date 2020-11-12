В Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму

Уфа | 12 ноя 2020 | 11:16

Накануне, 11 ноября, пол 10 вечера в информационно-диспетчерский центр Уфы поступил звонок от мужчины с просьбой о помощи.







Оказалось он ловил рыбу на берегу реки Белой в Черниковке. Закончив, 49-летний мужчина собрал снасти, взял велосипед и пешком отправился домой по дороге в районе парка Победы. Однако по пути споткнулся и сильно ушиб колено. Из-за серьезной травмы мужчина не смог самостоятельно встать. Не зная, что делать, рыбак обратился к сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы.

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Фото: Управление гражданской защиты