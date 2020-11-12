В Уфе спасатели помогли рыбаку, получившему серьезную травму

Накануне, 11 ноября, пол 10 вечера в информационно-диспетчерский центр Уфы поступил звонок от мужчины с просьбой о помощи.
Оказалось он ловил рыбу на берегу реки Белой в Черниковке. Закончив, 49-летний мужчина собрал снасти, взял велосипед и пешком отправился домой по дороге в районе парка Победы. Однако по пути споткнулся и сильно ушиб колено. Из-за серьезной травмы мужчина не смог самостоятельно встать. Не зная, что делать, рыбак обратился к сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы.
Прибывшие спасатели обездвижили поврежденную конечность. После пострадавшего донесли по Дежневской лестнице до кареты скорой помощи. Напомним, ранее жители двух районов Башкирии отправились на рыбалку и не вернулись обратно. Родственники мужчин также обратились за помощью к спасателям. На сегодняшний день сотрудники Государственного комитета РБ по ЧС ведут поиски пропавших.
Ранее сообщалось о том, что 11 ноября, в торговом центре «Мега» произошла эвакуация посетителей и сотрудников. Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало короткое замыкание микроволновки в одном из магазинов.