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В Башкирии пропал житель Салавата Роберт Ванюшкин

В Башкирии пропал житель Салавата Роберт Ванюшкин

Салават | 12 ноя 2020 | 14:48

В Салавате пропал 51-летний Роберт Ванюшкин, сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». По предоставленной информации, мужчина вышел из дома 6 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза. 

Был одет: черная куртка, черные брюки, ботинки черного цвета.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02

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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Отклик»

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