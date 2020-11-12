В Башкирии пропал житель Салавата Роберт Ванюшкин
Салават | 12 ноя 2020 | 14:48
В Салавате пропал 51-летний Роберт Ванюшкин, сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». По предоставленной информации, мужчина вышел из дома 6 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы с сединой, карие глаза.
Был одет: черная куртка, черные брюки, ботинки черного цвета.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02
Источник:
gorobzor.ru
Фото: «Отклик»
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