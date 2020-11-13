Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб, столкнувшись с КамАЗом

Янаульский район | 13 ноя 2020 | 09:27

Накануне ночью, 12 ноября, в Янаульском районе в ДТП трагически погиб 22-летний парень.







По данным региональной госавтоинспекции, на 27 км автодороги Нефтекамск-Янаул. На повороте столкнулись ВАЗ-2114 под управлением водителя 22 лет и встречного КамАЗ.



К несчастью, травмы парня, полученные во время ДТП, были слишком обширные и несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Водитель грузовик — 45-летний житель Нефтекамск серьезных травм не получил.



В обстоятельствах смертельной аварии будет разбираться башкирская ГИБДД.

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