Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб, столкнувшись с КамАЗом

Накануне ночью, 12 ноября, в Янаульском районе в ДТП трагически погиб 22-летний парень.
По данным региональной госавтоинспекции, на 27 км автодороги Нефтекамск-Янаул. На повороте столкнулись ВАЗ-2114 под управлением водителя 22 лет и встречного КамАЗ.
К несчастью, травмы парня, полученные во время ДТП, были слишком обширные и несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Водитель грузовик — 45-летний житель Нефтекамск серьезных травм не получил.
В обстоятельствах смертельной аварии будет разбираться башкирская ГИБДД.