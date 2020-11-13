Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб, столкнувшись с КамАЗом

Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб, столкнувшись с КамАЗом

Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб, столкнувшись с КамАЗом

Янаульский район | 13 ноя 2020 | 09:27

Накануне ночью, 12 ноября, в Янаульском районе в ДТП трагически погиб 22-летний парень.



По данным региональной госавтоинспекции, на 27 км автодороги Нефтекамск-Янаул. На повороте столкнулись ВАЗ-2114 под управлением водителя 22 лет и встречного КамАЗ.

К несчастью, травмы парня, полученные во время ДТП, были слишком обширные и несовместимы с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Водитель грузовик — 45-летний житель Нефтекамск серьезных травм не получил.

В обстоятельствах смертельной аварии будет разбираться башкирская ГИБДД.

Житель Янаульского района избил свою жену за желание потанцевать

Читайте также:

Житель Янаульского района избил свою жену за желание потанцевать
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь, лишенный прав водитель «Лады Приора», устроил массовое ДТП.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: