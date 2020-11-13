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В Башкирии пропала жительница Белебея Марина Рахматуллина

В Башкирии пропала жительница Белебея Марина Рахматуллина

Белебеевский район | 13 ноя 2020 | 10:40

В Башкирии загадочным образом пропала 40-летняя жительница Белебея Марина Рахматуллина. Ориентировка на ее поиск опубликована волонтерами «Лиза Алерт» на странице поисковиков в социальных сетях.



Известно, что женщина внезапно пропала 23 октября. В тот день она вышла из дома и обратно не вернулась. С тех пор вестей о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.

Была одета в черную длинную куртку с капюшоном, черные сапоги замшевые и черную вязаную шапку.

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Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Марины, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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