В Башкирии пропала жительница Белебея Марина Рахматуллина
Белебеевский район | 13 ноя 2020 | 10:40
В Башкирии загадочным образом пропала 40-летняя жительница Белебея Марина Рахматуллина. Ориентировка на ее поиск опубликована волонтерами «Лиза Алерт» на странице поисковиков в социальных сетях.
Известно, что женщина внезапно пропала 23 октября. В тот день она вышла из дома и обратно не вернулась. С тех пор вестей о ее местонахождении нет.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные.
Была одета в черную длинную куртку с капюшоном, черные сапоги замшевые и черную вязаную шапку.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
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