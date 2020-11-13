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В Стерлитамаке обнаружили тело пропавшего мужчины: задержан подозреваемый в убийстве

В Стерлитамаке обнаружили тело пропавшего мужчины: задержан подозреваемый в убийстве

Стерлитамакский район | 13 ноя 2020 | 17:44

Следком Башкирии сообщил, что обнаружили подозреваемого в деле о гибели без вести пропавшего 38-летнего уроженца республики. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) после того, как было найдено его тело.



В пресс-службе ведомства проинформировали, что в полицию с информацией об исчезновении сына обратилась в июле 2020 года жительница Гафурийского района. Тело пропавшего обнаружили в сентябре 2020 года в лесном массиве около автозаправки на улице Технической в Стерлитамаке. Останки были прикрыты ветками. 

Впоследствии криминалисты и следователи установили причастность 47-летнего мужчины к гибели жертвы благодаря извлеченным из телефона потерпевшего данным. Злоумышленник попытался скрыться от органов следствия, но был задержан и сознался в преступлении.

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По показаниям подозреваемого, в июле 2020 года он решил убить свою жертву в связи с личной неприязнью. Он встретился с ним в Стерлитамаке, отвез в безлюдное место и нанес ему множественные ножевые ранения. В настоящий момент в его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии

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