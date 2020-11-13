В Уфе загорелась лоджия в двухэтажном доме

Уфа | 13 ноя 2020 | 20:37

Накануне, 12 ноября, в Уфе произошёл пожар в многоквартирном доме. Возгорание вспыхнуло на лоджии двухкомнатной квартиры. Пресс-служба МЧС по РБ сообщает, что есть пострадавшие.



На лоджии загорелись оставленные там вещи. Продуктами горения отравился 32-летний хозяин квартиры. Его срочно госпитализировали в токсикологическое отделение больницы №21.







Сотрудники экстренных служб эвакуировали 15 человек, из которых трое – дети. Предполагаемая причина пожара – непотушенная сигареты. Точную причину предстоит установить дознавателю МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что жительница Уфы организовала секту, в которой истязали детей.





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