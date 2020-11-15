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В Иглинском районе в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин

В Иглинском районе в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин

Иглинский район | 15 ноя 2020 | 10:47

Серьезный пожар с погибшими произошел 14 ноября в Иглинском районе Башкирии. В 19:34 загорелся бревенчатый дом в селе Иглино. 

В течение 20 минут пожарные локализовали возгорание на площади 10 кв. метров. В 20:15 огонь был полностью ликвидирован. К сожалению, на пепелище спасатели обнаружили двух погибших мужчин. 



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе из-за регулярных проблем с электричеством гибнет домашняя птица. По словам граждан, отключение может быть на весь день или всю ночь. 

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Источник: gtrk.tv

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