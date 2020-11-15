Авария в Туймазинском районе: 63-летний водитель иномарки погиб в ДТП с ВАЗ-21099 и грузовиком

Авария произошла около полуночи на 1323 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 63-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris столкнулся с попутным ВАЗ – 21099. От удара иномарку выбросило на встречный грузовик Scania. В результате ДТП водитель Hyundai скончался до приезда скорой помощи. Отмечено, что погибший в 2019 году был лишён водительских прав за пьяную езду.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 21 – получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений ПДД, задержаны 64 нетрезвых водителя.