Авария в Туймазинском районе: 63-летний водитель иномарки погиб в ДТП с ВАЗ-21099 и грузовиком

Туймазинский район | 15 ноя 2020 | 10:54

В Туймазинском районе зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает ГИБДД Башкирии.







Авария произошла около полуночи на 1323 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 63-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris столкнулся с попутным ВАЗ – 21099. От удара иномарку выбросило на встречный грузовик Scania. В результате ДТП водитель Hyundai скончался до приезда скорой помощи. Отмечено, что погибший в 2019 году был лишён водительских прав за пьяную езду.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 21 – получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений ПДД, задержаны 64 нетрезвых водителя.

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Фото: скриншот