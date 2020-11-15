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Авария в Туймазинском районе: 63-летний водитель иномарки погиб в ДТП с ВАЗ-21099 и грузовиком

Авария в Туймазинском районе: 63-летний водитель иномарки погиб в ДТП с ВАЗ-21099 и грузовиком

Туймазинский район | 15 ноя 2020 | 10:54

В Туймазинском районе зарегистрировано смертельное ДТП, сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла около полуночи на 1323 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, 63-летний мужчина за рулём Hyundai Solaris столкнулся с попутным ВАЗ – 21099. От удара иномарку выбросило на встречный грузовик Scania. В результате ДТП водитель Hyundai скончался до приезда скорой помощи. Отмечено, что погибший в 2019 году был лишён водительских прав за пьяную езду.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 21 – получили травмы. Также сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2,6 тыс. нарушений ПДД, задержаны 64 нетрезвых водителя. 

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Ранее сообщалось об аварии в Баймакском районе. Здесь ВАЗ-21099 съехал в кювет и опрокинулся, четверо в больнице.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот

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