Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека | видео

Белорецкий район | 15 ноя 2020 | 11:10

Жёсткое столкновение автомобилей произошло 14 ноября в Белорецком районе республики. Авария произошла возле населенного пункта Укшук. На подъеме дороги лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112.





Удар был страшной силы. Спасателям пришлось доставать людей из груды покореженного металла с помощью оборудования. Пострадали четыре человека, с множественными травмами их госпитализировали в больницу.



На место происшествия выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС России, медики и полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.



Ранее сообщалось о том, что жители Белорецка остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.





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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"