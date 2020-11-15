Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека | видео

Жёсткое столкновение автомобилей произошло 14 ноября в Белорецком районе республики. Авария произошла возле населенного пункта Укшук. На подъеме дороги лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112.
Удар был страшной силы. Спасателям пришлось доставать людей из груды покореженного металла с помощью оборудования. Пострадали четыре человека, с множественными травмами их госпитализировали в больницу.
На место происшествия выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС России, медики и полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.