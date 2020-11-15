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Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека | видео

Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека | видео

Белорецкий район | 15 ноя 2020 | 11:10

Жёсткое столкновение автомобилей произошло 14 ноября в Белорецком районе республики. Авария произошла возле населенного пункта Укшук. На подъеме дороги лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112.



Удар был страшной силы. Спасателям пришлось доставать людей из груды покореженного металла с помощью оборудования. Пострадали четыре человека, с множественными травмами их госпитализировали в больницу.

На место происшествия выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС России, медики и полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что жители Белорецка остались без тепла из-за аварии на теплотрассе.


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Источник: gtrk.tv
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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