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В Башкирии пропала 35-летняя Мария Белик из Стерлитамака

В Башкирии пропала 35-летняя Мария Белик из Стерлитамака

Стерлитамакский район | 15 ноя 2020 | 11:17

В Башкирии бесследно исчезла 35-летняя Мария Белик из Стерлитамака. Ее ориентировка появилась в социальных сетях и волонтерской группе "Лиза Алерт". 

Известно, что девушка ушла из дома 14 ноября и с тех пор о ней ничего неизвестно. Близкие отмечают, что уход из дома для Марии нетипичен, поэтому сразу же забили тревогу.  



Приметы: 
Рост 155 см, худощавого телосложения, рыжие волосы, карие глаза 

Была одета: 
черная удлиненная куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, белая вязаная шапка.  

Если Вам что-либо известно о местонахождении Марии, .просим сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.


Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке обнаружили тело пропавшего мужчины: задержан подозреваемый в убийстве

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Источник: bash.news

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