В Башкирии пропала 35-летняя Мария Белик из Стерлитамака

Стерлитамакский район | 15 ноя 2020 | 11:17

В Башкирии бесследно исчезла 35-летняя Мария Белик из Стерлитамака. Ее ориентировка появилась в социальных сетях и волонтерской группе "Лиза Алерт".



Известно, что девушка ушла из дома 14 ноября и с тех пор о ней ничего неизвестно. Близкие отмечают, что уход из дома для Марии нетипичен, поэтому сразу же забили тревогу.







Приметы:

Рост 155 см, худощавого телосложения, рыжие волосы, карие глаза



Была одета:

черная удлиненная куртка, темно-синие джинсы, черные ботинки, белая вязаная шапка.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Марии, .просим сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.





Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке обнаружили тело пропавшего мужчины: задержан подозреваемый в убийстве





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram