В Буздякском районе автомобиль "Почты России" попал в аварию, 7 человек пострадали

Буздякский район | 15 ноя 2020 | 16:39

Автомобиль «Почты России» попал в ДТП 14 ноября в Буздякском районе республики. В полдень на автодороге Урзайбаш — Кызыл-Елга водитель автомобиля УАЗ, принадлежащего АО «Почта России» не справился с рулевым управлением. Машина улетела в кювет и опрокинулась.







В результате семь пассажиров получили телесные повреждения и в больницу. Один из пострадавших госпитализирован в реанимационное отделение и один — в хирургическое.



Начато административное разбирательство, сообщает пресс-служба ГИБДД по Буздякскогому району.



Ранее сообщалось об аварии в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, пострадали 4 человека. Имеется видео с места происшествия.





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