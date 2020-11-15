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В Абзелиловском районе обнаружили тело рыбака

В Абзелиловском районе обнаружили тело рыбака

Абзелиловский район | 15 ноя 2020 | 16:56

На озере Атавды Абзелиловского района в субботу обнаружено тело рыбака, вмерзшее в лед, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, 50-летний мужчина отправился на рыбалку. Отойдя от берега примерно на 100 метров, он провалился под лед и утонул.



Во всех обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться правоохранителям, подчеркнули в ведомстве.

«Лед еще очень тонкий, всего четыре-пять сантиметров. Поэтому очевидно, что лед не выдержал вес рыбака», — заявили спасатели и пояснили, что безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10-12 сантиметров.Под действием нагрузки возникают трещины, сопровождающиеся характерным скрипящим звуком. В этом случае следует скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок.
В особо критической ситуации — лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе неизвестные подпилили вековые кудрявые лиственницы, имеющие статус памятника природы.

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Источник: www.bashinform.ru

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