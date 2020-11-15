В уфимские больницы экстренно госпитализировали участников конфликта в Кармаскалах

Кармаскалинский район | 15 ноя 2020 | 17:33

Задержанных в ходе кармаскалинского конфликта экстренно отвезли в больницы Уфы. Об этом сегодня, 15 ноября, рассказал член Общественной палаты Башкирии Олег Галин. Он побывал в спецприемнике, где и содержатся арестованные. При лимите содержания 76 человек в учреждении находятся 49 человек. Из них 16 человек административно арестованных судом после задержания в Кармаскалах.







— В ходе посещения комиссией установлено, что условия содержания арестованных граждан, предусмотренные федеральным законом от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста», соблюдены, — сказал Олег Галин.

— В ходе опроса содержащихся в учреждении граждан к комиссии с жалобами на самочувствие обратились четверо граждан, сообщили о телесных повреждениях, полученных при применении физической силы в отношении них со стороны сотрудников полиции, осуществляющих их задержание, произошедшее 9 ноября в Кармаскалинском районе, — отметил Галин.









С его слов, арестованных граждан ежедневно обходит медицинский работник. Однако, несмотря на это, некоторые пожаловались на состояние здоровья — у них сильные боли в области ребер и позвоночника.Комиссия потребовала вызвать бригаду скорой помощи. Медики решили, что троих нужно направить в больницу на обследование, в том числе на рентген.

Галин отметил, что при посещении учреждения от граждан, отбывающих административное наказание, жалоб на условия содержания не поступило.



Ранее, глава Кармаскалинского района заявил, что массовые задержания носили профилактический характер.





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Фото: Олег Галин