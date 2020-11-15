В уфимские больницы экстренно госпитализировали участников конфликта в Кармаскалах
Кармаскалинский район | 15 ноя 2020 | 17:33
Задержанных в ходе кармаскалинского конфликта экстренно отвезли в больницы Уфы. Об этом сегодня, 15 ноября, рассказал член Общественной палаты Башкирии Олег Галин. Он побывал в спецприемнике, где и содержатся арестованные. При лимите содержания 76 человек в учреждении находятся 49 человек. Из них 16 человек административно арестованных судом после задержания в Кармаскалах.
— В ходе посещения комиссией установлено, что условия содержания арестованных граждан, предусмотренные федеральным законом от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста», соблюдены, — сказал Олег Галин.
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Галин отметил, что при посещении учреждения от граждан, отбывающих административное наказание, жалоб на условия содержания не поступило.
Ранее, глава Кармаскалинского района заявил, что массовые задержания носили профилактический характер.