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В Альшеевском районе в пожаре погибли мужчина и 5-летний ребенок

В Альшеевском районе в пожаре погибли мужчина и 5-летний ребенок

Альшеевский район | 16 ноя 2020 | 08:31

В Башкирии пожар унес жизни 62-летнего мужчины и пятилетнего ребенка. О происшествии в селе Шафраново Альшеевского района сообщила 16 ноября пресс-служба регионального управления МЧС России.



«Диспетчер принял вызов в 17:41 накануне, 15 ноября. Очевидец сообщил о пожаре на улице Крупской. Загорелся одноэтажный бревенчатый дом площадью 64 кв. м. Спасатели ликвидировали открытое горение к 19:00», – прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия работали 28 человек и 12 единиц пожарной техники, спасателям МЧС помогала дружина пожарных-добровольцев.

Известно, что еще до прибытия спасателей мужчину и ребенка вынесли из горящего дома местные жители. Но спасти их не удалось, смерть мужчины зафиксировали на месте происшествия, ребенок скончался позже – на больничной койке.

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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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Источник: ufa.aif.ru

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