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Авария в Уфе: уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180

Авария в Уфе: уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180

Уфа | 16 ноя 2020 | 09:48

В Дёмском районе города Уфы зарегистрировано ДТП, сообщает ГИБДД Башкирии.



Авария произошла вечером 15 ноября на улице Таллинской. По предварительным данным, 43-летняя уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180. В результате ДТП водительница первой иномарки получила травмы. Отмечается, что ранее женщина уже была лишена водительских прав. В настоящий же момент она отказалась проходить медицинскую проверку на состояние алкогольного опьянения.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в ходе которых два человека получили травмы. 


Ранее сообщалось об аварии в Буздякском районе. Здесь автомобиль "Почты России" попал в аварию, 7 человек пострадали.

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Источник: ufa.aif.ru

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