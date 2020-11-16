Авария в Уфе: уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180

Уфа | 16 ноя 2020 | 09:48

В Дёмском районе города Уфы зарегистрировано ДТП, сообщает ГИБДД Башкирии.







Авария произошла вечером 15 ноября на улице Таллинской. По предварительным данным, 43-летняя уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180. В результате ДТП водительница первой иномарки получила травмы. Отмечается, что ранее женщина уже была лишена водительских прав. В настоящий же момент она отказалась проходить медицинскую проверку на состояние алкогольного опьянения.



Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в ходе которых два человека получили травмы.





Ранее сообщалось об аварии в Буздякском районе. Здесь автомобиль "Почты России" попал в аварию, 7 человек пострадали.





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