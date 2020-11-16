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За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 116 человек

За прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 116 человек

Коронавирус в Башкирии | 16 ноя 2020 | 10:31

На очередном оперативном совещании в правительстве региональный Минздрав озвучил последние данные по ситуации с коронавирусом. Так, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 116 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных ковидом достигло 12444 человек.



- На госпитализации в настоящий момент находятся 318 пациентов. Состояние большинства из них пациентов врачи оценивают как средней тяжести и тяжелое, еще 32 пациента находятся в реанимации, а 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ, - уточнил Максим Забелин.

По уровню смертности от коронавируса Башкирия сейчас находится на 80 месте, всего от осложнений скончались 68 человек. С полным выздоровлением с начала эпидемии выписано 11110 человек – это 90 процентов от общего числа заболевших.

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- По загруженности коечного фонда: всего для ковидных больных развернуто 5800 коек, в настоящий момент их загрузка составляет 77 процентов. Все больницы укомплектованы и лекарствами, и кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ, - добавил Максим Забелин.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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