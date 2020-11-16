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Стала известна причина пожара в Альшеевском районе, жертвами которой стали мужчина и ребенок | видео

Стала известна причина пожара в Альшеевском районе, жертвами которой стали мужчина и ребенок | видео

Альшеевский район | 16 ноя 2020 | 15:28

Следком Башкирии сообщил, что по факту смертельного пожара в Шафраново, который унес жизни 5-летней девочки и ее дедушки, возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109).



Следователи предварительно установили после осмотра места происшествия, что причиной пожара могла стать неисправность поводки. В настоящее время эксперты устанавливают причины смерти погибших, допрашивают очевидцев.

Отмечается, что семья, где произошла трагедия, характеризуется как благополучная.
В Альшеевском районе в пожаре погибли мужчина и 5-летний ребенок

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В Альшеевском районе в пожаре погибли мужчина и 5-летний ребенок
Возгорание произошло вчера, 15 ноября, вечером, когда родители погибшей девочки уехали в райцентр за продуктами. Пожилой мужчина, который остался с ребенком дома, был парализован, поэтому они не смогли выбраться из дома вовремя. Тела вынесли из огня подоспевшие до прибытия пожарных односельчане. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии

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