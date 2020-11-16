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В Уфе разыскивают без вести пропавшую Юлию Куприянову

В Уфе разыскивают без вести пропавшую Юлию Куприянову

Уфа | 16 ноя 2020 | 15:38

В Уфе пропала без вести 44-летняя Юлия Куприянова. Ориентировку на поиск женщины опубликовали волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии на своей странице. Сообщается, что горожанка пропала неделю назад – 8 октября.

В тот день Юлия Куприянова вышла из дома и обратно не вернулась. С тех пор информации о местонахождении женщины не поступало.
Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, темно-русого цвета волосы, карие глаза.



Одежда: черно-белая куртка, синие джинсы, черные ботинки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Юлии, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

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