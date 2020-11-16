В центре Уфы загорелась дорогая иномарка

Уфа | 16 ноя 2020 | 17:34

В центре Уфы недалеко от гостиницы Crowne Plaza Ufa Congress Hotel сгорел автомобиль. По сообщениям пресс-службы МЧС по РБ, огнём охватило салон BMW X5.



Инцидент произошёл у дома по улице Цюрупы. Сначала о произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях. Они и вызвали пожарную службу.







На место инцидента прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Огонь удалось потушить. Известно, что в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.



Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь уфимка за рулём Hyundai Gets совершила столкновение с Mercedes-Benz A180. Отмечается, что ранее женщина уже была лишена водительских прав. В настоящий же момент она отказалась проходить медицинскую проверку на состояние алкогольного опьянения.





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