Авария в Благоварском районе: водитель погиб, упав в реку с моста

По данным региональной Госавтоинспекции, отечественная легковушка под управлением 35-летнего жителя Кумертау упала в реку с моста. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Он скончался до приезда скорой помощи.
Авария случилась на 1378 км трассы Самара-Уфа-Челябинск на мосту через реку Чермасан около 17:00. На месте работают экстренные службы, в том числе полиция. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе начальник отдела ГИББД попался на взятке. По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, правоохранителя уволили со службы, но своей вины он не признал.