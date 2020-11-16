Авария в Благоварском районе: водитель погиб, упав в реку с моста

Благоварский район | 16 ноя 2020 | 19:27

Сегодня, 16 ноября, в Благоварском районе произошло трагическое ДТП с летальным исходом.



По данным региональной Госавтоинспекции, отечественная легковушка под управлением 35-летнего жителя Кумертау упала в реку с моста. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Он скончался до приезда скорой помощи.







Авария случилась на 1378 км трассы Самара-Уфа-Челябинск на мосту через реку Чермасан около 17:00. На месте работают экстренные службы, в том числе полиция. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ